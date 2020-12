KREIS METTMANN. Ein 22-jähriger Haaner versuchte am Dienstagabend, 1. Dezember, aus einem Verbrauchermarkt an der Straße "Am Sandbach" in Ratingen einen E-Scooter zu entwenden. Angestellte des Marktes verhinderten die Tat und die hinzugezogene Polizei nahm den Dieb fest.

Gegen 19.30 Uhr betrat ein 22-jähriger Haaner die Verkaufsräume. Mit einem Cuttermesser bewaffnet, löste er an einem ausgestellten E-Scooter zunächst die Kabelbinder. Anschließend fuhr der Dieb auf dem Scooter durch den Kassenbereich und versuchte, die Verkaufsräume zu verlassen, ohne den Roller ordnungsgemäß zu bezahlen.

Aufmerksame Angestellte bemerkten die Tat und stellten sich dem jungen Mann in den Weg. Dieser versuchte zunächst zu flüchten, konnte jedoch daran gehindert werden. Die hinzugezogenen Polizeibeamten nahmen den bereits erheblich in Erscheinung getretenen Dieb vorläufig fest. Da der Mann während der Tat ein Messer bei sich trug, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen eines Diebstahls mit Waffen eingeleitet.Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurde der Haaner von der Polizeiwache Mettmann entlassen.