In der Nacht zu Donnerstag (24. September) stellte die Polizei einen 46-jährigen Heiligenhauser, der zuvor versucht hatte, Fahrzeugteile von dem Gelände einer Automobilfirma zu entwenden. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen und die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Gegen 2:15 Uhr alarmierte der Inhaber des Betriebs an der Kölner Straße in Ratingen-Breitscheid die Polizei, nachdem eine privat installierte Einbruchssicherung einen Alarm auf dem Handy des Mannes ausgelöst hatte. Der Firmeninhaber und die Polizei waren schnell an Ort und Stelle und konnten den Einbrecher festnehmen. Auch ein zusätzlich eingesetzter Polizeihubschrauber unterstützte die Beamten zunächst bei der Fahndung.

Weiteres Diebesgut gefunden

Im Fahrzeug des Tatverdächtigen, das in Tatortnähe unverschlossen abgestellt aufgefunden wurde, konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden.Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 46-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Das Fahrzeug sowie das darin befindliche Diebesgut wurden sichergestellt. Ob es sich hierbei um Fahrzeugteile handelt, die bei einem Einbruchdiebstahl an einer weiteren Tatörtlichkeit entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.