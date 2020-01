Ratingen-Homberg. Ein brennender Wäschetrockner in einem Wohnhaus in der Milanstraße erforderte an Silvester um 13.52 Uhr den Einsatz der Feuerwehr Ratingen. Dank des schnellen Eingreifens der Wehr konnte der Sachschaden begrenzt werden, Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten dunklen Rauch wahrgenommen, der aus den Lichtschächten eines Kellerraumes drang. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand mit Atemschutzgeräten und zwei C-Rohren schnell eindämmen, die Folgen des Brandes konnten auf den Kellerbereich begrenzt werden. Anschließend wurden alle Wohnungen in dem Gebäude auf Kohlenmonoxid-Rückstände kontrolliert und das Gebäude umfangreich belüftet. Die elf unverletzten Bewohner wurden von Kräften des Rettungsdienstes betreut. Nach Ende der Einsatzmaßnahmen konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Beteiligt waren neben der Berufsfeuerwehr Kräfte der Löschzüge Homberg und Mitte, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus und der Polizei.