Theater WIR, die Theatergruppe der VHS-Ratingen, musste leider das diesjährige Ratinger Weihnachtsmärchen absagen. Dabei waren die Vorbereitungen seitens der Theatergruppe und des Veranstalters City-Kauf schon weit gediehen. Doch die seit 2. November geltenden Regeln ließen weder ein weiteres Proben noch die Aufführungen im Stadttheater zu.

Als besonderen Weihnachtsgruß an die Ratinger Kinder haben sich die Schauspielerinnen und Schauspieler etwas einfallen lassen: Sie erzählen die Geschichte des diesjährigen Weihnachtsmärchens „Der Zauberer von Oz“ als Hörspiel in Reimform und verbreiten dieses über die Videoplattform Youtube und die Homepage der Theatergruppe theater-wir.de. In knapp 12 Minuten gibt es so ein Weihnachtsmärchen in Kompaktform. Aufgenommen wurde das Ganze im Rahmen einer Videokonferenz am Tag der ursprünglich geplanten Generalprobe. Theater WIR hofft auf diesem Wege den großen und kleinen Theaterbesuchern eine kleine Freude zu machen. Im nächsten Jahr wird es dann hoffentlich wieder ein Weihnachtsmärchen im gewohnten Rahmen geben.