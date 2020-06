Zwei Grundschüler einer zweiten Klasse der Paul-Maar-Schule in Ratingen-Tiefenbroich sind vom Coronavirus infiziert. Ihre Mitschüler sowie die in der Klasse unterrichtenden Lehrer wurden daraufhin bis kommenden Mittwoch unter Quarantäne gestellt.

Wie das Kreisgesundheitsamt Mettmann bestätigte, war der Fall am vergangenen Wochenende bekannt geworden. Dass die Schüler vom Coronavirus infiziert wurden, habe sich im Rahmen von Kontaktverfolgungen eines Infektionsfalles ergeben. Die beiden Schüler, die selbst keine Symptome zeigten, hätten sich außerhalb der Schule angesteckt.

Schüler können sich testen lassen

Noch am Wochenende wurden alle Eltern der betroffenen Kinder informiert. Außerdem erhielten sie das Angebot, dass die Schüler sich heute auf das Virus testen lassen können. "Solange sie keine Symptome zeigen, ist das natürlich ein freiwilliges Angebot", betonte Kreissprecherin Daniela Hitzemann gestern gegenüber dem Ratinger Wochenblatt. Unabhängig vom Testergebnis müssten die Schüler aber bis kommenden Mittwoch in Quarantäne bleiben.

Ratingen führt Corona-Statistik an

Insgesamt verzeichnete das Gesundheitsamt am gestrigen Mittwoch im Kreisgebiet 25 labortechnisch bestätigte Infektionsfälle, davon in Erkrath sechs, in Hilden fünf und in Haan zwei. Ratingen führt derzeit mit neun Infektionsfällen die Statistik an. In Langenfeld, Mettmann und Velbert war je eine Person vom Virus infiziert, Monheim und Wülfrath waren Corona-frei.