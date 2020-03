Die Zahl der Corona-Erkrankten im Kreis Mettmann hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstagmittag mit 101 angegeben (Mittwochmittag: 87). Für Ratingen hat sich die Zahl der Erkrankten von Mittwoch 14 auf Donnerstag 15 erhöht. Außerdem teilte die Pressestelle des Kreises mit, dass drei Personen aus der Quarantäne entlassen werden konnten: Sie haben die Krankheit überstanden.

In den übrigen Kreisstädten sieht es folgendermaßen aus: In Erkrath gibt es 14 Erkrankte, in Haan zehn, in Heiligenhaus vier, in Hilden fünf, in Langenfeld 17, in Monheim neun, in Velbert 17 und in Wülfrath zwei.