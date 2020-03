Die aktuelle Lage im Kreis Mettmann stellt sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Mittwochnachmittag wie folgt dar: Es sind vier neue Erkrankte zu vermelden, weiterhin gibt es zwei Verdachtsfälle in Ratingen.

Zu den acht Erkrankten in Erkrath kommt ein weiterer hinzu. Zudem gibt es zwei Erkrankte in Langenfeld und einen in Mettmann. Somit beläuft sich die Gesamtzahl der Erkrankten derzeit auf zwölf.

Die Zahl der Verdachtsfälle ist im ständigem Fluss. Es gibt immer wieder negativ getestete Personen, dafür kommen neue Verdachtsfälle hinzu. Derzeit gibt es im Kreis Mettmann elf begründete Verdachtsfälle (drei in Erkrath, drei in Haan, zwei in Ratingen, einen in Hilden, einen in Mettmann, und einen in Wülfrath).

Die Betroffenen wurden zuhause abgesondert. Weiteren Maßnahmen sind zunächst nicht erforderlich. Bei den Verdachtsfällen stehen die Testergebnisse noch aus.