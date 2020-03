Dienstagmittag hat der Kreis Mettmann zwei weitere Erkrankte in Erkrath vermeldet. Ihre Zahl stieg dadurch auf acht. Das teilte die Pressestelle des Kreises mit. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle nahm dagegen ab.

Bei den Corona-Verdachtsfällen sei die Lage dynamisch, teilte die Pressestelle mit. Es würden zwar weiterhin immer wieder zusätzliche Fälle gemeldet, gleichzeitig gebe es aber auch Meldungen von Personen, die negativ getestet wurden.

Dienstagmittag gab es im Kreis Mettmann 13 begründete Verdachtsfälle. Außer den zwei Fällen in Ratingen gab es noch einen in Mettmann, vier in Langenfeld, zwei in Haan und vier in Erkrath. Die Betroffenen wurden zuhause abgesondert. Weitere Maßnahmen seien zunächst nicht erforderlich, heißt es. Bei den Verdachtsfällen stehen die Testergebnisse noch aus.