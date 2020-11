„Zwei Wochen Lockdown und trotzdem geht der Sport weiter“ – das ist das Resultat des TV Ratingen, welcher in kürzester Zeit ein umfangreiches, digitales Sportprojekt auf die Beine gestellt hat.

Ratingen. Neben einer Videoplattform, Challenges und digitalen Trainingsplänen gibt es ein umfangreiches Livestreaming über die Plattform Zoom. Mit knapp 60 Wochenstunden ist jeden Tag für jeden Teilnehmer etwas dabei. Ob ruhige Kurse wie Yoga, Pilates oder Rückengymnastik bis hin zu Powerstunden, bei welchem man in den eigenen vier Wänden ordentlich ins Schwitzen kommt. Der Kinder- und Jugendsport bietet mit Kinderturn- und -tanzstunden sowie Jugendsportstunden aus den Bereichen Geräteturnen, Athletiktraining und Karate ein breit gefächertes Angebot. „Die Mitglieder nehmen das Angebot sehr gut an. Insbesondere in den Abendstunden haben wir regelmäßig über 30 Teilnehmer in den Kursen, was auch für unsere Übungsleiter ein klasse Feedback ist“, berichtet Lena Kreft vom TV Ratingen.

Auch für Nichtmitglieder

Um auch neuen Interessierten eine Möglichkeit zu geben das Sportprogramm zu testen, sind die Erwachsenen Online-Kurse noch den gesamten November auch für Nichtmitglieder geöffnet. „Dies ist uns sehr wichtig. Während der Sommerzeit waren die Kurse durch unsere Mitglieder stark ausgebucht, sodass Schnuppern nur schwer möglich war. Zudem wollen wir auch langfristige digitale Sportmöglichkeiten im Verein installieren“, berichtet Lena Kreft weiter. Die Zugangserklärungen sowie der Kursplan für die Stunden sind auf der Homepage des Vereins unter www.tv-ratingen.de zu sehen. Auch die älteren Mitglieder möchte der Verein nicht vergessen. Senioren mit Internetzugang nutzen dabei vermehrt die Videoplattform Vimeo. Viele engagierte Übungsleiter halten Kontakt zu ihren Teilnehmern und um die ältesten Mitglieder wird sich telefonisch gekümmert.

Die Verantwortlichen sind sich sicher: „Als große TV Ratingen Gemeinschaft mit vielen solidarischen Mitgliedern werden wir auch diese schwierige Zeit überstehen“.