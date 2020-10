Am Sonntag, 11. Oktober, beschädigte zwischen 11.45 und 16.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen VW Golf GTi an der Mulvanystraße.

An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.