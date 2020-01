Am Samstag, 11. Januar, verursachte ein 27-jähriger Recklinghäuser, der unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln und Antidepressiva stand in der Zeit von 17.48 Uhr bis 18.20 Uhr auf den Straßen "Mittlere Mühle" und "Maybachstraße" mehrere Verkehrsunfälle.

Der Recklinghäuser entfernte sich von den Unfallstellen mit überhöhter Geschwindigkeit, wobei er sich aus dem Fenster des Autos lehnte und schrie.

Der Fluchtwagen konnte abgestellt aufgefunden werden, der Fahrer wurde in der Nähe angetroffen. Es wurden Blutproben entnommen und der Unfallfahrer musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Da noch nicht alle Unfallstellen bekannt sind, kann die Schadenshöhe bisher nicht beziffert werden.