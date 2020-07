Ein 57-jähriger Recklinghäuser war am Donnerstagabend um 22 Uhr mit seinem Mofa auf der Gregorstraße in Richtung Salentinstraße unterwegs. In Höhe der Salentinstraße hielt er an, um einem anderen Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren. Als er anschließend nach rechts abbiegen wollte, stürzte er und verletzte sich schwer.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall entstand 200 Euro Sachschaden. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.