Als am Dienstag, 4. Februar, eine 78-jährige Marlerin um 21 Uhr ihren Peugeot rückwärts am Beisinger Weg ausparkte, übersah sie dabei einen 82-jährigen Mofa-Fahrer aus Recklinghausen, der den Beisinger Weg in Richtung Norden befuhr.

Der Mofa-Fahrer musste der Marlerin ausweichen und kam zu Sturz.

Dabei verletzte sich der 82 Jährige leicht