In der Nacht zu Sonntag, 18. Oktober, beschädigten unbekannte Täter mindestens drei Autos am Erlbruch in Recklinghausen.

Die Außenspiegel wurden nach ersten Erkenntnissen durch Fußtritte beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel 0800 2361 111 entgegen.