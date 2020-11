Ein Fahrzeug wurde gestohlen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von einem Parkplatz an der Haardstraße in Oer-Erkenschwick wurde am Donnerstag, 12. November, ein blauer Opel Corsa gestohlen. Der Diebstahl muss zwischen 10.45 und 16.15 Uhr passiert sein. Der Corsa hat ein RE(cklinghäuser)-Kennzeichen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361111 entgegen.