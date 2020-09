Am Donnerstag, 10. September, kam gegen 10 Uhr ein 49-jährigerAutofahrer auf der Bockholter Straße, Recklinghausen, nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Auto, welches sich überschlug

und auf der Fahrerseite im Graben liegen blieb.

Die Feuerwehr befreite denMann aus dem Auto. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

transportiert.

An dem Auto entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf 41.000Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Bockholter Straße musstewährend der Unfallaufnahme gesperrt werden.