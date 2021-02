Am Donnerstagnachmittag, 4. Februar, ist gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Kaiserwall in Recklinghausen eine 29-jährige Fußgängerin aus Marl verletzt worden.

Die Frauüberquerte in Höhe der Schaumburgstraße den Kaiserwall und wurde

dabei von einer 25-jährigen Autofahrerin aus Marl erfasst, die in Richtung

Hauptbahnhof unterwegs war.

Die 29-Jährige wurde mit einem Rettungswagen insKrankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.