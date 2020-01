Ein Unbekannter fuhr in der Zeit von Freitag, 24. Januar, 20 Uhr bis Samstag, 25. Januar, 14 Uhr ein auf der Straße "Am Alten Kirchplatz" geparktes Auto einer 24-Jährigen Oer-Erkenschwickerin an.

Der Sachschaden betrug circa 2500 Euro, eine Verkehrsunfallanzeige wurde gestellt.

Hinweise liegen nicht vor.