In der Nacht zu Sonntag, 2. Februar, hebelten Unbekannte die Hintertür zu einem Gastronomiebetrieb an der Hermann-Bresser-Straße auf.

Die Täter flüchteten mit Tabak in unbekannte Richtung.Hinweise zum Sachverhalt nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.