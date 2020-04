In der Zeit von letzten Donnerstag, 2. April, bis Samstag, 4. April, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hochlarmarkstraße ein, indem sie eine Tür aufbrachen und einen Fernseher und eine Spielkonsole stahlen.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.