Am Donnerstag, 9. Januar, beobachtete gegen 17.30 Uhr ein Zeuge, wie der Fahrer eines roten VW Golf auf der Straße Albersgäßchen einen geparkten schwarzen Audi RS3 anfuhr.

Dabei wurde die hintere linke Tür des Audis beschädigt. Der Fahrer und sein männlicher Beifahrer fuhren weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.