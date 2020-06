Am Dienstag, 23. Juni, sind bei einer Unfallflucht auf der Straße "Am Stadion" rund 8.000 Euro Schaden entstanden.

Dort wurde zwischen 8 und 13 Uhr, ein weißer VW Tiguan massiv an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel.0800/2361 111 entgegen.