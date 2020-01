Als am Samstag, 18. Januar, ein 40-jähriger Recklinghäuser um 16.40 Uhr auf dem linken der beiden vorhandenen Fahrstreifen der L511 in Fahrtrichtung Datteln fuhr, wurde er von einem seitlich in gleicher Richtung fahrenden Lkw mit ausländischem Kennzeichen, der von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, geschnitten, so dass er ausweichen musste und dabei die Leitplanke touchierte.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Lkw (geschlossener Kasten).

LKW fährt weiter

Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Datteln weiter fort.

Die Ermittlungen dauern an.

2000 Euro Sachschaden

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.