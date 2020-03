Am Mittwoch, 11. März, findet um 18 Uhr "Boente's historische Gastronomie-Stadtführung" in Recklinghausen, Augustinessenstraße 4, statt.

Die Gilde der Stadtführer zeigt die Stadtgeschichte Recklinghausens anhand von Brauereien, Kneipen, Gaststuben, Hotels, Restaurants und Cafés. Auf der knapp 90-minütigen Entdeckungsreise werden alle fünf Stadttore besucht und mit geschichtlichen Aspekten, sowie auch spannenden Anekdoten verbunden.

An jedem Stadttor werden selbst gebraute Bierspezialitäten zur Verkostung angeboten, beim letzten Stop gibt es einen hausgebrannten Schnaps.

Das ein oder andere Geheimnis der Stadtgeschichte, das selbst Alteingesessene überraschen dürfte, wird gelüftet werden. Recklinghausen ist nämlich weitaus märchenhafter als so manch einer zu wissen glaubt und auch geschichtlich hat die Stadt einiges Verborgenes zu bieten. Weit unbekannt ist beispielsweise, dass sowohl Dornröschen, insbesondere für Durchreisende in der Stadt, eine bedeutende Rolle spielte, als auch Schwanensee oder der Goldene Eimer. Auch wenn nicht wirklich überliefert ist, ob die Gebrüder Grimm jemals in Recklinghausen zu Besuch waren, haben sie die Geschichten, die um das Stadtbild ranken, nachhaltig geprägt. Die Stadtführer bieten spannende Erläuterungen zu den Hintergründen und Geschichten der über 1000 Jahre alten Stadt im Ruhrgebiet, die in keinem Geschichtsbuch zu finden sind.

Die Brauerei "Suberg’s bei Boente" öffnet eigens für die Teilnehmenden ihre Türen. Im hauseigenen Braukeller wird historische Gasthofkultur vermittelt und der Wirt zeigt die Kunst des Bierbrauens. Natürlich darf dann das Lieblingsbier bei dem Abendessen verkostet werden.

Die Kosten betragen 19,90 Euro pro Person inklusive Verpflegung. Anmeldungen sind unter Tel. 02361-9044990, unter info@bei-boente.de oder direkt im Wirtshaus möglich.