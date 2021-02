Schon seit einigen Wochen betört das Institut für Stadtgeschichte, Hohenzollernstraße 12, in Recklinghausen die Passanten mit einer frisch gestrichenen Fassade. Nun macht die Kunstinstallation von Erika Hock die Neugestaltung perfekt.

Schon im Mai 2019 hatte die Stadt Recklinghausen einen Wettbewerb zur künstlerischen Gestaltung der Fassade ausgeschrieben. Durchgesetzt hat sich die Installation der Künstlerin Erika Hock mit dem Titel „Detour/Umwege“. „Kunst prägt unser Stadtbild maßgeblich“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche. „Umso mehr freue ich mich, dass auch die neugestaltete Fassade das Institut jetzt einmal mehr akzentuiert, prägend aufwertet und im besten Licht erstrahlen lässt.“

Umbrüche, Umzüge und Umwege



Hocks Kunstwerk besteht insgesamt aus vier Teilen, bezieht sich auf die non-lineare Entstehungsgeschichte des Instituts und versinnbildlicht eine Historie, die mit Umbrüchen, Umzügen und Umwegen einhergeht. „Das Institut, welches sowohl ein Archiv als auch ein Museum beherbergt, meistert ein komplexes Geflecht an unterschiedlichen Aufgaben in einem Gebäude, das habe ich versucht, durch meine Konstruktion zu vermitteln“, erklärt die Urheberin Erika Hock.

Fünf unterschiedlich farbige Lampen aus gebogenen Edelstahlrohren schlängeln sich ab sofort an der Fassade um die Fenster. Damit soll ein Eindruck von Bus- und Bahnlinien des öffentlichen Nahverkehrs, einem Stadtplan oder Labyrinth entstehen, die sich zu einem bestimmten Ziel winden. Hock erläutert weiter: „So wird deutlich, dass kein Weg geradeaus führt, sondern Umwege und Umbrüche zur Stadtgeschichte dazugehören und für die Stadt identitätsstiftend waren.“

Pulverbeschichtete Edelstahlrohre

Die pulverbeschichteten Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von 42 Millimetern gleichen einem Handlauf, an dessen Enden die Lampen die Fassade punktuell beleuchten. Die runden Leuchtkörper aus Acrylglas erstrahlen in den Farben Beigerot, Zitronengelb, Blassgrün und Lichtblau. Museumsdirektor Dr. Hans-Jürgen Schwalm zeigt sich begeistert: „Die Installation entspricht absolut unseren Qualitätsansprüchen.“

Vor der Installation wurde die Fassade neu verputzt und das Obergadenfenster wurde verschlossen. Die Seilscheibe bleibt weiterhin erhalten. Insgesamt kostete die Umsetzung der Maßnahme etwa 30.000 Euro.

Institut für Stadtgeschichte