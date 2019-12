Die Evangelische Kirchengemeinde Recklinghausen-Süd lädt am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr zu einem keltischen Gottesdienst unter dem Motto "Vom Dunkel ins Licht" mit der Band Daybreak in die Lutherkirche, Bochumer Straße 161, ein.

Die Gruppe Daybreak besteht nun schon seit fast 15 Jahren und hat ein großes Repertoire an Liedgut von iro-schottischen und internationalen Songs. Die acht Sänger und Musiker schlagen einen weiten musikalischen Bogen: Gospel, keltische Lieder, iro-schottische Instrumental-Musik, Folk und moderne geistliche Lieder.