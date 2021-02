Gut 80 Städte aus Deutschland standen 2020 in den Startlöchern. Es sollte wieder ein besonders musikalischer Sommeranfang werden. Aber es wurde, wegen der bekannten Pandemie, alles anders. Die Fête de la musique wurde auf YouTube verlegt – und das mit Erfolg.

Für 2021 hat man sich was Neues überlegt. Auch in diesem Jahr wird eine Großveranstaltung wie die Fête de la musique nicht möglich sein. Das weltweit bekannte Musikevent, dass in Frankreich entstand, hat zwischen 2012 und 2016 jedes Jahr mehrere Tausend Besucher in die Altstadt von Recklinghausen gelockt.

Nachdem die Macher der Fête im vergangenen Jahr musikalische Aufnahmen der Musikmachenden am 21. Juni auf YouTube zeigten, wird es in diesem Jahr erstmals eine ganze Fête-Woche geben. Im Rahmen des Bürgerfunk wird zwischen dem 21. und 26. Juni an jedem Abend zwischen 20 und 21 Uhr auf Radio Vest das „Fête-Magazin“ Premiere feiern. Ausschließlich Musik, gemacht oder gemixt im Kreis Recklinghausen, wird dort an sechs Abenden zu hören sein.

Moderiert werden die Sendungen von Björn Kluck und Oliver Kelch, beide im Vorstand des Bürgerfunk Recklinghausen e.V. Der Verein ist seit 2019 Lizenznehmer der Fête de la musique für den Kreis Recklinghausen. “DJs, Solisten, Bands, Chöre, … Alle, die mit Musik zu tun haben, und ihre Musik im Programm von Radio Vest hören wollen, sollten sich bewerben! Eine Kleine Info zum musikalischen Werdegang wäre für die Anmoderationen optimal.”, so Oliver Kelch. „Um möglichst vielen die Möglichkeit zu bieten, im Radio dabei zu sein, sollten max. 3 Titel pro Künstler eingereicht werden.“, ergänzt Björn Kluck.

Nach der Ausstrahlung stehen die Sendungen auch in der Mediathek von NRWision dauerhaft zur Verfügung. „Das, was nun geplant ist, ist eine Premiere für die Fête in Recklinghausen. Das "Fête-Magazine" auf Radio Vest soll eine möglichst große, musikalische Palette aus Recklinghausen abbilden. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.“, ergänzt Ann-Christin Bergau, die seit 2014 zum Team der Fête de la musique gehört.

Die Dateien können ab sofort bis zum 31. Mai 2021 per Cloud-Diensten wie WeTransfer oder DropBox an info@buergerfunk-recklinghausen.de geschickt werden.

www.fetedelamusique-re.de