Die Skulptur „Struktur“ des Künstlers Paul Julius Geissler hat einen neuen Standort gefunden. Die Metall-Plastik, die von 1971 an bis in die 1990er Jahre Blickfang eines Wasserspiels auf dem Altstadtmarkt war, steht nun an der Amelandstraße.

Nach dem Abbruch wurde die Brunnen-Plastik zunächst auf der Fläche vor der Kunsthalle platziert, musste dann aber 2010 dort der Neugestaltung des Vorplatzes des „Kunstbunkers“ weichen.

Die Aufbereitung und Aufstellung der Skulptur wurde als Ausbildungsprojekt der Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) realisiert. Die Auszubildenden Dustin Rappehn und Lukas Dudek leisteten unter Regie von Ausbildungsleiter Ralf Heining kompetent und mit viel Einsatz ganze Arbeit. Sie bereiteten zunächst den neuen Standort an der Amelandstraße vor und platzieren schließlich das Kunstwerk millimetergenau auf der vorgesehenen Fläche.

Attraktivitätssteigerung des Stadtteils

„Ich freue mich, dass die Skulptur nun wieder im öffentlichen Raum zu sehen sein wird, auch weil sie zur Attraktivitätssteigerung des Stadtteils beiträgt. Im Ortsteil Hillen befand sich bislang kein Kunstwerk im öffentlichen Raum“, sagt Bürgermeister Christoph Tesche.

Die heute sichtbaren langen Stelzen, die einstmals im Wasser des Brunnens versanken, stehen nun auf einem festen Sockel aus Stahl. Das Kunstwerk, ein Aluminiumguss mit den Maßen 150 x 150 x 150 cm, ruft durch Reihung in Serie gefertigter Objekte optische Effekte im Sinne der Op-Art hervor.

Der Ausschuss für Kultur, Wissenschaft und Stadtgeschichte hatte die Verwaltung in seiner Sitzung vom 6. Februar 2019 mit der Umsetzung des Konzepts zur Neuaufstellung der Plastik von Paul Julius Geissler beauftragt. Der Standort der Skulptur wurde ausführlich diskutiert.

In einem kleinen Fachgremium wurden verschiedene Standorte bewertet.

Genügend Freiraum

Favorisiert wurde dann eine Aufstellung der Plastik unmittelbar am Ortszentrum Hillen, weil der dortige Standort in der Nähe des Supermarktes auf einer Dreieckswiese der Plastik genügend Freiraum gibt. Sie erhebt sich dort zudem in leichter, aber optisch vergrößernder Untersicht.

„Die ursprüngliche architekturbezogene Aufstellung der Plastik ließ sich bestens in Hillen realisieren, denn die Platzierung entspricht sehr gut ihrer kantigen und seriellen Formensprache“, sagt Dr. Hans-Jürgen Schwalm, Direktor der Recklinghäuser Kunsthalle.

Paul Julius Geissler