Am Dienstag, 31. Dezember, knallen während der großen Silvesterparty im Ruhrfestspielhaus die Korken.

Die drei Tanzflächen versprechen beste musikalische Unterhaltung aus den Richtungen Charts, Discofox und moderne Clubbeats, so dass jederzeit die Tanzfläche gestürmt werden kann. Passende Dekoration, die Licht- und Soundtechnik sowie eine unvergleichliche Atmosphäre lassen den Abend zu einem besonderen Erlebnis werden.

Um Mitternacht kann dann draußen auf dem grünen Hügel der bunte Raketenschauer bewundert werden, welcher über der Stadt verglüht. Bei einem prickelnden Glas Sekt wird angestoßen und das neue Jahr begrüßt.

Die Tickets für die Silvesterparty sind mit oder ohne Buffet erhältlich. Der Preis mit Buffet beträgt 39,90 Euro, wobei der Einlass ab 19 Uhr ist, während der Preis ohne Buffet 19,90 Euro beträgt, wobei der Einlass ab 20.30 Uhr ist. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.