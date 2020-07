Auf ein überwältigendes Echo stößt die „Recklinghausen-Bibel“. Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kreis Recklinghausen haben sich beworben und sind dabei, wenn im Herbst dieses Jahres das Neue Testament in vier unterschiedlichen Kirchen aufgezeichnet wird.

„Wir freuen uns, in der St. Markus-Kirche im Recklinghäuser Westviertel das Markus-Evangelium aufzunehmen.“, so Oliver Kelch vom Bürgerfunkverein, der die Idee zu diesem Bibel-Projekt hatte. Das von der deutschen Bibelgesellschaft offiziell genehmigte Audioprojekt wird an Weihnachten 2020 als Hörbuch im Internet sowie als Podcast veröffentlicht werden. Zahlreiche Kirchengemeinden aus dem Kreis Recklinghausen freuen sich schon auf die Veröffentlichung und möchten den Podcast auf Ihre eigenen Internetseiten einbinden.

Weitere Standorte sind die evangelische Christuskirche in Recklinghausen-Altstadt, das ehemalige Franziskanerkloster St. Franziskus in Recklinghausen-Stuckenbusch und das Matthäus-Haus in Recklinghausen-Hochlar. Im letzteren wird passender Weise das Matthäus-Evangelium eingesprochen.

Die Terminabstimmung findet zurzeit mit den Gemeinden statt. „Da wir am 3. Oktober einen Feiertag haben und am 31. Oktober den Reformationstag feiern, werden wir vermutlich im November noch Termine zur Aufzeichnung nutzen müssen.“, so Ann-Christin Bergau, die mit der Terminplanung vertraut ist.

Auf der Namensliste der „Lektoren“ finden sich auch die ein oder anderen Persönlichkeiten sowie Geistliche aus Recklinghausen. Im August werden die Namen auf der Internetseite www.recklinghausen-bibel.de veröffentlicht.