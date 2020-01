Bereits Ende November sind die Ruhrfestspiele mit zwei Konzerten - WDR Big Band & WDR Funkhausorchester sowie Chilly Gonzales - in einen vorgezogenen Vorverkauf gestartet.

Aus organisatorischen Gründen muss der Konzerttermin von Chilly Gonzales nun um einen Tag vorverlegt werden. Der ursprüngliche Konzerttermin für "Chilly Gonzales: Solo Piano III" war für Montag, 25. Mai, geplant und wird nun auf Sonntag, 24. Mai, vorverlegt.

Der kanadische Pianist und Entertainer bekommt am 26. Mai in Toronto/ Kanada die Ehrenmitgliedschaft des Royal Conservatory of Music verliehen und muss bereits am 25. Mai nach Kanada abreisen.

Gesamtprogramm wird vorgestellt

Die Ruhrfestspiele gratulieren ihm herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung und bitten die Besucher um Verständnis für die Vorverlegung des Konzerts. Das Konzert findet um 20 Uhr im Großen Haus des Ruhrfestspielhauses statt.

Die schon erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit oder können unter Tel. 61918-321 oder per E-Mail an musial@ruhrfestspiele.de umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Am Dienstag, 28. Januar, stellen die Ruhrfestspiele das Gesamtprogramm 2020 vor. Und am Freitag, 31. Januar, um 9 Uhr ist es dann soweit: Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen der neuen Saison startet; auch online.

Das Programmbuch mit allen Informationen zu den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern, den Produktionen und Terminen liegt ab Mittwoch, 29. Januar, druckfrisch an allen bekannten Stellen aus.