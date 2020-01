Emma oder Emilia? Ben oder Paul? Auch in Recklinghausen hat das Standesamt seine Daten ausgewertet und gibt nun bekannt, welche Vornamen im Jahr 2019 am beliebtesten waren. Dabei stellte sich für Martin Groll und sein Team heraus, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne Sieger ist.

Bei den Mädchen liegen die Namen Clara, Emilia und Mia mit sechs Namensgebungen gleichgestellt auf dem ersten Platz. Und auch bei den Jungen teilen sich Ben, Malik und Noah das oberste Treppchen mit insgesamt sieben Namensgebungen. Während also der deutschlandweit beliebteste Jungen-Vorname Ben auch in Recklinghausen auf Platz eins liegt, landet der beliebteste Mädchen-Name Emma nur auf Platz vier.

Mit 827 Geburten verzeichnet das Standesamt einen leichten Rückgang im Vergleich zum Jahr 2018. Dafür haben sich allerdings 656 Verliebte entschlossen, in Recklinghausen zu heiraten - 50 Eheschließungen mehr als im Vorjahr.