Superhelden!!!

Ihnen möchte ich heute meinen Artikel widmen! Doch wer jetzt an Marvel und DC denkt,ist schon auf dem berühmten Holzweg.Natürlich brauchen wir alle unsere Vorbilder,Personen die uns nachahmenswert erscheinen.Da haben Batman,die Avangers oder Kirk und co. Schon ihren Platz.

Jedoch sind sie alle nicht echt!

Die wahren Superhelden finden wir im wirklichen Leben.

Seit Jahrtausenden kämpfen wir Menschen uns durch das Leben.Wir sorgen für unsere Familien,trotzen alltäglichen und besonderen Gefahren,verarbeiten Trauer und Niederlagen.

Wir versuchen so gut wie möglich,möglichst lange zu überleben.

Ein fortwährender Kampf,den wir ohne Superkräfte bewerkstelligen.

Wir sind einfach nur Mensch!

Das ist an sich schon fast heldenhaft,zumindest aber mal erwähnenswert.

Die Superhelden unter uns,geben sich in all dem jedoch noch besondere Mühe.Sie stechen wirklich hervor, ihnen gebührt unser Lob,unsere Anerkennung und besondere Ehre!

Sie selbst,empfinden das in ihrer Bescheidenheit meistens gar nicht so!

Das macht sie in meinen Augen noch ehrenwerter,ihre Bescheidenheit, die Selbstverständlichkeit mit der sie sich aufopfern, für andere da sind.

Da ist die alleinerziehende Mutter die sich um Job,Haushalt,Kinder,Angehörige kümmert und dabei selbst kaum Zeit für sich selbst hat,sich ständig Sorgen macht doch trotzdem immer ein offenes Ohr hat für die Probleme anderer.

Da ist der Familienvater der 40 oder 50 Stunden in der Woche arbeitet um mit seinem Mindestlohn seine Familie zu versorgen, geschafft von der Arbeit immer noch gut gelaunt ist, sich Zeit für die Kinder nimmt,mit ihnen Geschichten ließt und seine Frau in den Arm nimmt.

Da ist der Junge oder das Mädchen in der Schule,dass gemobbt wird wegen irgendwelcher Belanglosigkeiten.Oft sind genau das die Kinder mit einer guten Erziehung und guten Eigenschaften.Sie stellen sich täglich tapfer dieser Situation.

...oder unsere lieben Omas und Opas, die manchmal vor Schmerzen kaum noch leben möchten,für die Enkel und die Kinder aber einfach durchhalten,sie Unterstützen,für sie da sind,jederzeit mit Wort und Tat, einem offenen Ohr,einem Lächeln,einer Geschichte aus ihrem Leben.

Überall sind diese Superhelden! Unscheinbar,Hilfsbereit,Fürsorglich und mit dem Herzen an der richtigen Stelle.Sicher kennst auch Du welche.

Schätze und ehre sie! Sei auch Du für sie da! Denn auch wenn sie selten um Hilfe bitten,freuen sie sich über etwas Aufmerksamkeit und Unterstützung.Da ist oft nicht viel nötig um etwas heldenhaftes zu tun.

...der Busfahrer der für die Oma noch zehn Sekunden wartet,der Lehrer der die Matheaufgabe nochmal lächelnd erklährt,der Pfleger oder Doktor mit etwas Mitgefühl,der Polizist der mal ein Auge zudrückt wenn es geht,der Postbote mit dem man auch mal ein freundliches Wort wechsel kann...

Wir alle haben die Chance diesen Tag ein wenig besser zu machen.

Sei doch auch Du heute irgendwie ein Superheld für andere!