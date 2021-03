Die Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer in Deutschland e.V. hat sich etwas überlegt, um Abwechslung in den Alltag mit hufigen Freizeitpartnern zu bringen und lädt ein, privat alleine, oder zu zweit an der Challenge "Fit Fun & Ride" teilzunehmen.

Interessierte erhalten von April bis September jeden Monat per E-Mail ein Blatt mit verschiedenen Aufgaben aus den Kategorien "Fragen rund um die VFD", "Fragen zum Thema Pferd, Haltung, Gesundheit, Sport, und vieles mehr", "Geschicklichkeitsaufgaben mit Pferd/Pony/Muli/Esel etcetera die Ihr am Stall lösen könnt" und "Optional(nicht Pflicht) Geländeritt- Aufgaben im Kreis Recklinghausen".

Alle gestellten Aufgaben lassen sich alleine oder zu zweit lösen. Die Ergebnisse sollen jeden Monat per Email zurückgeschickt werden. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, Anmeldeschluss ist der 15. März. Weitere Infos und Anmeldung unter https://www.vfd-re.de/termine-1/fit-fun-ride.