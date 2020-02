Im Rahmen der Aktion "Schulhofträume" fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter & Gamble die Umgestaltung des Schulgeländes mit 20.000 Euro. Der Förderverein des Gymnasiums Petrinum in Recklinghausen konnte sich im Wettbewerb gegenüber mehr als 280 Mitbewerbern behaupten.

Mit der Förderung sollen unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler ein grünes Klassenzimmer, kreativ konzipierte Rückzugsräume und ein Niedrigseilgarten geschaffen werden.

Petrinum for Future

"Am Gymnasium Petrinum soll im Rahmen der schulinternen Initiative 'Petrinum for Future' in den kommenden Jahren das gesamte Schulgelände ökologisch nachhaltig umgestaltet und dabei eine sinnvolle pädagogische Nutzung der vorhandenen Flächen gewährleistet werden. Im Schulgarten entstehen ein grünes Klassenzimmer, kreativ konzipierte Rückzugsräume, naturnahe Gestaltungselemente sowie ein bewegungsfördernder Niedrigseilgarten", so Schulleiter Michael Rembiak.

Kreativität und Bereitschaft, selbst anzupacken

"Das Vorhaben am Gymnasium Petrinum hat uns von Anfang an überzeugt. So wie bei allen eingereichten Projekten zeigt sich auch hier ganz deutlich, dass der Kreativität und der Bereitschaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt sind. Sehr viele Schulen legen auf Nachhaltigkeit, und hier insbesondere auf ökologische Aspekte besonders großen Wert. Das verdient unsere Anerkennung und unseren Respekt", betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

280 Teilnehmer haben sich beworben

"Die Projekte, die wir im Rahmen der Aktion 'Schulhofträume' fördern, zeigen, wie aus asphaltierten Flächen mit Randbepflanzung und wenigen Bäumen ein Schulhof mit Aufenthaltscharakter entstehen kann, auf dem das Lernen und Spielen gleichermaßen Freude bereitet", erklärt Raoul Roßmann, Geschäftsführer Einkauf & Marketing der Dirk Rossmann GmbH.

"Es ist toll, dass so viele Schulen, Initiativen und Vereine an der Aktion teilgenommen haben und wir diese jetzt bei ihren Projekten unterstützen können. Wir gratulieren mit unseren Partnern dem Gymnasium Petrinum ganz herzlich zu der Förderung. Gerade mit dem zunehmenden Ausbau von Ganztagsschulen wird es immer wichtiger, dass Schulhöfe kreativ und kindgerecht gestaltet sind", sagt Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von Procter & Gamble.

Bei der Aktion "Schulhofträume" hatten sich deutschlandweit rund 280 Schulen, Schülergruppen, Elterninitiativen und Vereine oder Kommunen beworben.

Spielangebote, naturnahe Außenräume, Rückzugsräume

Gefördert wird die Sanierung oder Schaffung von Spielangeboten auf Schulhöfen, wie zum Beispiel Kletterwände oder ein Balancierparcours, die Gestaltung naturnaher Außenräume, beispielsweise durch Kräuterbeete oder Insektenhotels sowie die Errichtung von Rückzugsräumen, etwa durch Sitzgelegenheiten, Weidentipis oder Spielhäuschen.

Gesamtfördersumme: 270.000 Euro, Hauptförderung: 30.000 Euro

Die Gesamtfördersumme der Aktion beträgt 270.000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Die Hauptförderung ist mit 30.000 Euro dotiert.