Die Stadt will auch im nächsten Jahr wieder Spielplätze verbessern, erneuern und sanieren. Am Dienstag, 29. September, (Spielplatz an der Liebfrauenstraße) und Mittwoch, 30. September, (Spielplatz Auf dem Berge), können Kinder, Eltern und Nachbarn von 16 bis 17 Uhr bei den Planungen mitreden.