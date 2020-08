Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Mittwoch auf Donnerstag von 399 auf 391 (Stand: 27.08.2020, 11.50 Uhr) gesunken.

Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 8.485 auf 8.515 erhöht.

Aktuelle Lage

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 11 (12), insgesamt Infizierte 300 (298), Verstorbene 7 (7), Genesene 282 (279)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 57 (61), insgesamt Infizierte 1.251 (1.250), Verstorbene 38 (38), Genesene 1.156 (1.151)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 6 (6), insgesamt Infizierte 909 (909), Verstorbene 25 (25), Genesene 878 (878)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 70 (69) insgesamt Infizierte 801 (793), Verstorbene 20 (20), Genesene 711 (704)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 40 (38), Infizierte 914 (911), Verstorbene 13 (13), Genesene 861 (860)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 119 (117), insgesamt Infizierte 1.812 (1.800), Verstorbene 44 (43), Genesene 1.649 (1.640)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 61 (64), insgesamt Infizierte 1.582 (1.579), Verstorbene 88 (88), Genesene 1.433 (1.427)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 27 (32), insgesamt Infizierte 946 (945), Verstorbene 20 (20), Genesene 899 (893)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 391 (399), insgesamt Infizierte 8.515 (8.485), Verstorbene 255 (254), Genesene 7.869 (7.832)

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner sind über die Internetseite des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen abrufbar: https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html

Entsprechend der Weisung des MAGS werden die Zahlen zu bestätigten Infektionsfällen und Verstorbenen vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) übernommen. Meldestand dieser Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut verwendet, ist jeweils 0 Uhr. Als bestätigte Infektionsfälle werden vom LZG ausschließlich Fälle gezählt, für die eine labortechnische Bestätigung vorliegt. Bei den Verstorbenen zählt das LZG sowohl Todesfälle, bei denen eine COVID-19-Erkrankung todesursächlich ist, als auch Todesfälle "mit Corona".

Dort, wo örtliche Pressestellen von diesen offiziellen Vorgaben abweichende Zählweisen und Meldezeiten verwenden, kann es entsprechend zu abweichenden Zahlen kommen. Für eine Erklärung wenden Sie sich bitte an die jeweilige Pressestelle.