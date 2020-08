Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr startet am Freitag, 14. August, mit den Arbeiten auf der A43 zwischen der Anschlussstelle Recklinghausen-Hochlarmark und Kanalbrücke.

Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A43 wird der Verkehr dort auf einer Länge von etwa einem Kilometer in beiden Richtungen über zwei verengte Fahrspuren geführt.

Gleichzeitig sperrt Straßen.NRW in Fahrtrichtung Münster bis Freitag, 21. August, die Ausfahrt der Anschlussstelle Recklinghausen-Hochlarmark. Eine Umleitung ist mit rotem Punkt über das nahegelegene Kreuz Recklinghausen ausgeschildert.