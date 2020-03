Leseratten können sich freuen: Die Stadtbibliothek Recklinghausen bietet einen kostenloser Zugang zu digitalen Angeboten an.

Corona wirft alle Pläne durcheinander: Momentan müssen sich viele Recklinghäuser in ihrer Freizeit-, Literatur- und Schulstoffgestaltung neu arrangieren. „Wir möchten die Einschränkungen im Alltag, mit denen wir zurzeit alle leben müssen, so angenehm wie möglich gestalten“, sagt Bürgermeister und Kulturdezernent Christoph Tesche. „Umso mehr freut es mich, dass die Stadtbibliothek ab sofort einen kostenlosen Zugang zur Onleihe und dem digitalen Portal von Brockhaus anbietet.“

Schon seit über zehn Jahren gibt es im Kreis Recklinghausen die virtuelle Bibliothek der Onleihe mit rund 20.000 eBooks und eAudios zum Herunterladen. Der Brockhaus bietet als Lern- und Nachschlageplattform ein Kinder- und Jugendlexikon, ein Schülertraining und ein Erwachsenenlexikon an und eignet sich somit für alle Altersgruppen.

Bis 1. Mai anmelden

Bis Freitag, 1. Mai, können sich alle Interessierten - auch ohne Leseausweis - von Montag bis Freitag für die digitalen Angebote anmelden. Dafür muss lediglich eine E-Mail mit dem Namen, Geburtsdatum, Adresse und bei Minderjährigen dem Namen der erziehungsberechtigten Person an stadtbibliothek@recklinghausen.de geschickt werden.

Sobald die Angaben in die Benutzerdatei eingegeben wurden, werden die Zugangsdaten (Kundennummer und Passwort) per E-Mail zugeschickt. Das Angebot funktioniert über eBook-Reader, Tablet, Smartphone oder PC. Die Medien können drei Wochen lang ausgeliehen werden. Es entstehen in der Onleihe keinerlei Mahngebühren.

Mitarbeiter sind telefonisch erreichbar



Bei Fragen zur Onleihe sind die Mitarbeiter der Stadtbibliothek von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 02361/50-1919 erreichbar. ​