Die Arbeitsagentur bietet Frauen und Männern, die aufgrund einer Betreuungssituation für mindestens ein Jahr aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, Unterstützung an, um wieder in der Erwerbstätigkeit Fuß zu fassen. Am Mittwoch, 8. Januar, berät Ariane Hohengarten, Beauftragte für Chancengleichheit, um 9 Uhr in Raum 045 des Berufsinformationszentrums der Arbeitsagentur, Görresstraße 15, Recklinghausen.

Die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen führt bei vielen Männern und vor allem Frauen zum Rückzug aus dem Erwerbsleben. Wenn die Betreuungssituation abgeschlossen ist, fällt es oft schwer, wieder einen festen Platz im beruflichen Alltag einzunehmen: Die Anforderungen an die zuletzt ausgeübte Tätigkeit sind komplexer geworden, die Beschäftigungschancen im gesuchten Bereich haben sich verändert, persönliche Interessen und Neigungen sprechen für eine Neuorientierung. Aber Unsicherheit und Fragen überwiegen meist konkrete Pläne.

Diese Unsicherheiten möchte die Arbeitsagentur nun ausräumen und richtet ihr Beratungsangebot speziell an Berufsrückkehrer, um individuelle Wiedereinstiegswege zu finden. „Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig“, weiß Ariane Hohengarten, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Recklinghäuser Arbeitsagentur „und reichen von Bewerbungstipps über eine Analyse des aktuellen Arbeitsmarktes bis hin zu Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch Chancen und Risiken eines Minijobs können thematisiert werden“, so Ariane Hohengarten. Daneben bietet sie einen individuellen Bewerbungsunterlagencheck und Stellensuchlauf an.

Als Berufsrückkehrer gelten Männer und Frauen, die wegen der Betreuung aufsichtsbedürftiger Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger ihre Erwerbstätigkeit mindestens ein Jahr unterbrochen haben und innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Betreuungssituation in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen. Dies gilt gleichermaßen für Angestellte einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, Selbständige, Beamte, Auszubildende, mithelfende Familienangehörige und Arbeitslose. Informationen und Anmeldung bei Ariane Hohengarten unter Tel. 40-1348.