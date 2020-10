Das Jugendamt der Stadt Datteln bietet für Kinder ab sechs Jahren ein Programm an. Kinder und Jugendliche werden pädagogisch betreut und können sich jederzeit mit Wünschen und Ideen einbringen – gerne auch unter Tel. 02363/107-671 bei Thomas Droste im Familienbüro Nord.

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen maximal 5 Kinder an den Angeboten teilnehmen. Beim Kinderkino sind es maximal 10. Anmeldung im JaM unter Tel. 02363/5670220; im Tigg-Tagg unter Tel. 02363/107-671. Nach Betreten der Einrichtung muss sich Jeder gründlich mit Seife die Hände waschen (mindestens 20 Sekunden). Das Händewaschen wird nach jeder Stunde wiederholt. Jeder muss beim Betreten der Einrichtung seinen Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlegen, damit die Infektionskette im Krankheitsfall nachvollzogen werden kann.

Offener Treff und Überraschungsfilm

Am Donnerstag, 8. Oktober, findet von 15 bis 17 Uhr ein kostenloser Offener Treff im Tigg-Tagg, Hohe Straße 1, statt. Zur gleichen Zeit wird im Kinderkinoclub im Familienbüro Süd, Böckenheckstraße 3, ein Überraschungsfilm gezeigt. Für Popcorn und ein Getränk ist gesorgt. Die Kinder sollen einen Euro mitbringen. Ebenso findet dort an diesem Tag von 17.30 bis 21 Uhr ein kostenloser Offener Jugendtreff für Kinder von 14 bis 27 Jahren statt.

Am Montag, 12. Oktober, findet von 14 bis 15.30 Uhr der kostenlose Ferien-Kino-Club im Familienbüro Nord, Heibeckstraße 3, statt.

Am Dienstag, 13. Oktober, gibt es von 13.30 bis 17.30 Uhr die Möglichkeit an einem Ausflug zum Kinderbauernhof „Heupferdchen“ in Lüdinghausen teilzunehmen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Schwimmbad. Das Teilnahmeentgelt beträgt 9 Euro. Anmeldung unter Tel. 02363/107-671.

Chill-out-Pavillon und Dartturnier

Am 14. Oktober kann man von 11 bis 15 Uhr den Chill-out-Pavillon besuchen und Spiele ausleihen (bei Regen fällt das Angebot aus). Treffpunkt ist der Sportpark Mitte, Wiesenstraße. Am gleichen Tag findet von 15 bis 17 Uhr im Familienbüro Süd, Böckenheckstraße 3, ein kostenloses Dartturnier statt. Am gleichen Tag wird dort von 17.30 bis 21 Uhr im Jugendkinoclub (ab 12 Jahren) ein Überraschungsfilm gezeigt.