Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung sowie Patienten, Claudia Middeldorf, konnte Sozialdezernent Dr. Sebastian Sanders nun in Recklinghausen begrüßen. Die CDU-Politikerin führte im Stadthaus A eine Bürgersprechstunde durch.

„Seit ich mein Amt angetreten habe, war ich bei mehreren Veranstaltungen in Recklinghausen zu Gast und habe mich deshalb entschieden, in der Ruhrfestspielstadt auch mal eine Sprechstunde anzubieten“, erklärte Claudia Middeldorf. Zweimal im Jahr ist die Landesbeauftragte mit einem solchen Angebot eigentlich vor Ort. „In diesem Jahr wird die Bürgersprechstunde in Recklinghausen wegen der Corona-Pandemie aber leider die einzige sein“, erläuterte die Landesbeauftrage. Die Resonanz auf das Angebot war groß. Von 9 bis 16 Uhr war Claudia Middeldorf mit ihrem Team im Stadthaus A präsent. „Wir hätten auch bis 18 Uhr Termine machen können“, verriet Claudia Middeldorf. Die Themenpalette war sehr breit.

Viele Fragen

Sie reicht von Fragestellungen zum Pflegegrad, über fehlende Parkmöglichkeiten, Formulare, die nicht barrierefrei gestaltet sind, bis zu Problemen, die Patienten mit Ärzten haben. „Und natürlich spielten auch Fragen rund um die Corona-Pandemie eine große Rolle“, teilte die Landesbeauftragte mit.

Dr. Sebastian Sanders sieht die Belange von Menschen mit Behinderung in der Stadt bei der zuständigen Ratskommission gut aufgehoben. „Das Gremium hat in den vergangenen Jahren bereits eine ganze Menge auf den Weg gebracht und erreicht. Politik und Verwaltung sind natürlich auch weiter offen für Projekte und Hilfen, die Teilhabe ermöglichen, Barrieren abbauen und Gleichberechtigung schaffen“, sagte der Sozialdezernent. „Der Besuch von Claudia Middeldorf trägt hoffentlich dazu bei, dass auch die Öffentlichkeit die Belange von Menschen mit Behinderungen noch stärker in den Fokus nimmt.“