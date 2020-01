600 Kurse auf 180 Seiten mit Angeboten für Familien, Alleinstehende, Kinder, Senioren, Paare hat die Familienbildungsstätte (FBS) Recklinghausen in ihrem neuen Programm für das Jahr 2020 geplant. Die Programme sind verteilt und liegen in den öffentlichen Einrichtungen und Familienzentren aus oder können über die Homepage heruntergeladen werden.

Wer möchte, kann in Workshops das Zeitungsspinnen erlernen oder Mosaike für den Garten gestalten. Ebenfalls gibt es gegen das Insektensterben und den Klimawandel wertvolle Tipps zu "Stauden - die Stars im Blumenbeet" oder auch der "Naturnahe Garten".

Im Kurs Neurotango können Paare und Single über 55 Jahre ein Anti-Aging-Training absolvieren, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Ebenfalls gibt es dieses Angebot für Paare, deren Partner an Parkinson, Demenz oder Alzheimer erkrankt ist.

Eine Auswahl an Kursen zur musikalische Früherziehung für Eltern mit Kindern von vier Monaten bis 3 Jahren gibt es an Vor- und Nachmittagen. Gitarre mit Baby, Babybauchtöne oder Gitarre für Senioren gibt es an einigen Samstagen.

Für alle, die mit ihrem Baby gemeinsam Familienbildungsangebote kennenlernen möchten, gibt es über das gesamte Jahr verteilt, kostenlose Elternstart-Kurse. Ob PEKiP, Babymassage, das Babycafé oder das neue Angebot "GleichgeSINNte im Vest": alle bieten wertvolle Tipps rund um das Leben mit Kind, gezielte Spiel- Bewegungs- und Sinnesanregungen und natürlich Zeit und Raum zum Kennenlernen und Austausch mit anderen Eltern.

Für Familien, Singles, Kinder, Senioren...

Mit Kursen wie „Mit Baby ins Museum“, BuggyFit, Mami-Fit oder Baby-Yoga, Sport für die Kleinsten und das Windelkünstler Atelier bietet die FBS ein buntes Spektrum für alle Interessen.

Neu sind auch Workshops am Sonntag zum Thema „Verlassen-Getrennt-Alleine und jetzt?“ oder „Raus aus dem Hamsterrad des Alltags“. Die Referentin zeigt Wege auf, wie sie dem Leben mehr Leichtigkeit und Freude geben können.

Kontakt

Infos und Anmeldung unter Tel. 4064020 oder fbs-recklinghausen.de.