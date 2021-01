Es gibt zwölf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen.

Verstorben sind in Dorsten drei Frauen im Alter von 79, 91 und 99 Jahren, in Marl ein 83-jähriger Mann und drei Frauen mit 56, 90 und 94 Jahren, in Recklinghausen drei Männer im Alter von 72, 72 und 93 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 72 und 83 Jahren.

Seit Beginn der Pandemie meldet die Kreisverwaltung die Todesfälle erst, wenn auch eine schriftliche Bestätigung vorliegt.

