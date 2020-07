Durch die Corona-Krise sind viele Sportvereine in eine angespannte wirtschaftliche Lage geraten. Deshalb starten die AOK Nordwest und die Vereine Judoka Rauxel, VfL Gladbeck 1921, Recklinghäuser Leichtathletik Club 1952, 1. FFC Recklinghausen 2003, Tauchverein Castrop-Rauxel und TUS Ickern (Handball) eine Benefizaktion unter dem Motto "AOK-Vereinsbewegung - gemeinsam durchstarten mit meinem Verein".

Menschen im Vest sind aufgerufen, sich bis zum 12. Juli an der besonderen Mitmach-Aktion zu beteiligen. "Ziel unserer Aktion ist es, die Menschen im Kreis Recklinghausen in der Corona-Krise in Bewegung zu bringen und gleichzeitig die Sportvereine finanziell zu unterstützen", so AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Möglichst viele Menschen sollten sich walkend, laufend oder radelnd an der Aktion beteiligen. Mit der Zahlung einer Startgebühr helfen sie dann ihrem Verein. Infos und Anmeldung unter www.aok-vereinsbewegung.de.