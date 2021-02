Einmal im Jahr ist alles anders. Da verwandelt sich der idyllische Recklinghäuser Altstadtmarkt in eine bunte Sportarena – doch nicht in diesem Jahr. Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde die „Woche des Sports, Ruhrfestspiele Recklinghausen“ abgesagt.

Seit 1973 hat die „Woche des Sports“ immer von Ende Mai bis Anfang Juni ihren festen Platz im Rahmen der Ruhrfestspiele und unterstreicht mit ihrem vielseitigen Angebot die Verbindung von Bewegung und Kultur.

Zahlreiche Recklinghäuser Sportvereine stellen sich und ihre Arbeit in diesem Rahmen vor und machen Lust auf Bewegung. Sportlicher Höhepunkt ist das alljährliche Internationale Marktplatzspringen.

Nachdem die „Woche des Sports“ bereits im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, wird sie auch in diesem Jahr nicht stattfinden können. Veranstalter und Organisatoren bleiben jedoch zuversichtlich und hoffen auf eine Neuauflage im Jahr 2022.

„Recklinghausen bewegt sich“

Damit die müden Knochen jedoch nicht ganz einrosten, hat die Pressestelle im Rathaus in Kooperation mit dem Stadtsportverband (SSV) unter dem Motto „Recklinghausen bewegt sich“ in den letzten beiden Wochen Sportvideos produziert, mit denen die Bürger animiert werden sollen, etwas für ihre Gesundheit zu tun.