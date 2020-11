Bereits zum dritten Mal in Folge ging das Theaterprojekt des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Caritas Recklinghausen an den Start.

Acht Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren durften daran teilnehmen und Theater machen. Aufgrund der aktuellen Situation konnte jedoch keine öffentliche Aufführung stattfinden; das Publikum, das zum großen Teil aus den Eltern der Kinder besteht, musste fernbleiben.

Das Projekt wurde von den Theaterpädagoginnen Katharina Koch und Margarete Magiera aus Berlin angeleitet. Kontakte zum Caritasverband kamen über das Dattelner KaTiELLi-Theater zustande. Hier bieten die Pädagoginnen bereits seit einigen Jahren Theater-Workshops für Kinder an.

Alle Elemente des Theaterstücks „Der Traumwald“ wurden von den jungen Teilnehmern selbst entwickelt. Texte, Kostüme, Bühnenbild, Szenen und Rollen erarbeiteten die Kinder während des einwöchigen Workshops.