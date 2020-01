Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) lädt die ehrenamtlichen Mitarbeiter für Samstag, 25. Januar, ab 10 Uhr zu einem Frühstück ins Café „Denk Mal“, Beethovenstraße 31, Recklinghausen, ein.

Der Vorstand mit Vorsitzende Jutta Weidener, Ute Pahnke und Jutta Beeking will damit Danke sagen für Treue und unverzichtbare Unterstützung. Zudem stehen zu Beginn des Frühstücks auch wieder Ehrungen der Jubilare an.

In entspannter Atmosphäre können die Helferinnen und Helfer aus den verschiedenen Angeboten und Projekten das vergangene Jahr Revue passieren lassen und sich austauschen. Ein zweites Dankeschön-Frühstück im Café „Denk Mal“ für die Ehrenamtlichen findet am Samstag, 1. Februar, ebenfalls ab 10 Uhr statt.