Etwas Gutes tun, sich engagieren: Das multiprofessionelle PlusKita-Team der Stadt Recklinghausen reagiert auf die aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie. Weil vor allem Kinder und Jugendliche, die hohen sozialen Belastungen ausgesetzt sind, unter den geltenden Einschränkungen leiden, hat sich das achtköpfige Team dazu entschieden, dem Kinderschutzbund Recklinghausen eine Summe von 900 Euro zu spenden.

In kleiner Runde übergaben Sozialdezernent Dr. Sebastian Sanders, Teamleiter Jochen Glenneschuster und Theaterpädagoge Michael Haberland, der sich mit einem Clowns-Kostüm dafür extra in Schale schmiss, das Geld an den Verein.

„Auch viele Kinder müssen in der Corona-Zeit durch einen mangelnden Kindergartenbesuch und oft nicht ausreichende familiäre Unterstützung zusätzliche Belastungen erfahren“, sagt Dr. Sebastian Sanders. „Der Kinderschutzbund bemüht sich mit zahlreichen Aktionen, solche Kinder und ihre Familien zu erreichen. Dem PlusKita-Team und mir ist es daher ein besonderes Anliegen, diesen Verein zu unterstützen.“

Das Team setzt sich zusammen aus zwei Motopädinnen, zwei Sozialarbeiterinnen, einem Erlebnispädagogen, einem Theaterpädagogen, einer Psychologin sowie einer Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Die Mitarbeiter unterstützen in ihrem jeweiligen Fachbereich die Erzieher bei ihrer täglichen Arbeit, beraten Eltern über Hilfemöglichkeiten und fördern über spezielle Projekte die Leistungsfähigkeit der Kinder. Mit ihrer Spende möchten sie auch über ihre Arbeit hinweg etwas Gutes tun, um den Betroffenen in dieser außergewöhnlichen Situation zu helfen. Das Geld ist ein Teil ihres Corona-Bonus, der für Mitarbeiter im letzten Tarifvertrag vereinbart wurde.

„Wir arbeiten schon seit Jahren mit dem Kinderschutzbund zusammen. Mit unserer Spende möchten wir die Arbeit des Vereins unterstützen“, sagt Haberland. „Für das Wohl der Kinder gebe ich gerne einen Teil meines Corona-Bonus ab.“