Recklinghausen: Petrinum-Schüler sind fit im Tastschreiben

Mit großem Erfolg haben 35 Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Petrinum an einem Tastschreibkurs des Stenografenvereins Recklinghausen teilgenommen. Der Vereinsvorsitzende Uwe Brüdigam gratulierte allen Schülern zu der erfolgreichen Teilnahme.

Sie haben durch das 10-Finger-Tastschreiben eine Qualifikation in der digitalen Welt erworben, die in Schule, Studium und Beruf immer mehr an Bedeutung gewinnt und mittlerweile unverzichtbar ist. Die Kursleiterin Steffi Schmidt überreichte die Urkunden und gratulierte allen Teilnehmern zu den großartigen Erfolgen. Gleichzeitig bedankte sich der Vereinsvorsitzende bei der Kursleiterin für ihre Arbeit sowie bei Schulleiter Michael Rembiak und bei Thorsten Reeker vom Offenen Ganztag am Gymnasium Petrinum für die mittlerweile 10-jährige Kooperation.